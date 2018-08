Efter brandsommaren – ministern kom på besök

Ett möte med Värends räddningstjänst. Det stod på måndagens agenda för infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Efter diskussionerna efterlyste ministern fler deltidsbrandmän för att ha möjlighet att tackla framtida utmaningar.

Foto: Lydia Arvidsson Shukur

Det har i mångt och mycket varit en turbulent sommar för räddningstjänsten runt om i landet. De bränder som härjat beräknas ha slukat skog till ett varde av över 600 miljoner kronor och den totalt brandytan har med råge överstigit branden i Västmanland 2014. Nu har emellertid de värsta oroligheterna mattats av. På måndagsmorgonen besökte infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och Malin Lauber (S), vice ordförande i kommunalstyrelsen, Värends räddningstjänst. Där tog man del av räddningstjänstens reflektioner gällande hur bränderna handskats med från statligt håll.

– Vi gick igenom vilka slutsatser man kan dra av sommaren. Jag fick många goda idéer, säger Tomas Eneroth.

Parallellt med bränderna har frågor kring hanteringen av stora bränder blossat upp i Sverige. Tomas Eneroth pekar på vikten av att öka antalet deltidsbrandmän i landet och säger att han är angelägen att se fler deltidsbrandmän i tjänst i landet.

– Samhället måste ha resurser för att hantera sådana här situationer. Då krävs gemensamt arbete och bra samverkan.

Han tror att bristen på deltidstjänstanställda på räddningstjänsten till stor del beror på dålig ersättning som därigenom gör arbetet mindre attraktivt. Malin Lauber instämmer i den analysen.

– Framför allt gäller det att förbättra de anställdas arbetsförhållanden, säger hon.

Under sommarens eldsvådor har Sverige mottagit hjälp från totalt har sex länder: Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien, Litauen och Norge. Länderna har bidragit i form av helikoptrar, brandflygplan, övrig brandutrustning och personal. Bland annat användes tyska och litauiska helikoptrar under branden i Kosta som rasade under ett par dygn i slutet av juli.

– Varje land har inte och kan inte ha kapacitet för att tackla sådana här situationer själva. Vi måste ha ett samarbete internationellt, både bland de nordiska länderna och inom Europa. Det är helt avgörande, säger Tomas Eneroth.

Tomas Eneroth är övertygad om att Sverige kommer att ställas inför likartade utmaningar inom en snar framtid.

– Det kommer komma fler sådana här somrar. Klimatförändringarna har kommit för att stanna och det är inget som du, jag eller marknaden kan lösa. Jag ser hellre att vi har en bra beredskap än att vi sänker skatterna.

Så här i efterhand - hade ni från regeringshåll kunnat göra mer för att förhindra att Sverige sattes i en sådan situation i första taget?

– Det finns alltid erfarenheter att dra av det här. Men jag tycker ändå att samverkan har fungerat bra, säger Tomas Eneroth.

Foto: Lydia Arvidsson Shukur

Joakim Karlsson, räddningschef på Värends räddningstjänst, uppskattar besöket. Han instämmer med ministern att bristen på deltidsbrandmän är påtaglig. Vad det beror på är svårt att sia om, men Joakim Karlsson tror att samhällsutveckling kan ha spelat in.

– Bristen på deltidsbrandmän är ett nationellt bekymmer. Hela bilden är komplex och jag vet inte riktigt vad det beror på. Men det handlar nog delvis om att hela samhället ser så mycket annorlunda ut i dag. Det är högre tempo och hårdare krav än förut.

I Kronobergs län är det bara räddningstjänsterna i Ljungby och Växjö som har heltidsanställda. Resterande räddningstjänsters personal består av deltidsanställda.

På torsdag åker Joakim Karlsson till Stockholm för ett möte med representanter från de övriga länen i landet. Sammankonsten arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och sker i syfte att utbyta erfarenheter och nya kunskaper sommaren fört med sig. Joakim Karlsson säger att han kommer att ge myndigheten mer ros än ris för sin insats.

– När vi i Kronoberg till exempel har skickat folk uppåt har vi inte behövt sköta kommunikationen, utan den har kanaliserats från högre instanser. Det har underlättat. Samtidigt kanske det finns län som inte upplever att det gått lika bra. Vi får se vad de andra säger.