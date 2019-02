Försvunnen 75-åring hittad av orienteringsklubb

Foto: Jan Bärtås

Den försvunna 75-åringen är nu hittad. Han hittades runt klockan 12 på söndagen. Han ska hittats av Växjö orienteringsklubb någon kilometer från hemorten Hå i Ljungby kommun.

– Han är omtöcknad, men ändå i gott skick, säger polisen Kristian Jonsson.

Patrik Karlsson från Växjö Orienteringsklubb var med när mannen hittades.

– Han fanns i väldigt tät skog. Men det gick att prata med honom, berättar Patrik Karlsson för Smålandsposten.

11 personer från Växjö Orienteringsklubb var med i sökarbetet och det var dessa som fann mannen.

– Vi har en stående grupp som kan kallas in, säger Sven Lundgren, också han från orienteringsklubben.

Den demenssjuka mannen försvann i närheten av orten Hå runt klockan 17 på lördagen. Han hade gått ut på promenad med sina hundar. Strax efteråt kom en av hundarna tillbaka till hemmet, men inte mannen.

Polisen inledde en massiv sökinsats under lördagskvällen med polispersonal, hundar och helikopter. Efter att mannen inte hade kunnat hittas under natten kallades både hemvärnet och Missing People in.

– Vi har haft ett 40-tal personer med oss som har letat, säger Annika Kling, insatsledare för Missing People Kronoberg.

Texten uppdateras.