I vimlet med Sven: Evedals After Beach fick flyttas in

Foto: Sven Elofsson

Under åtta års tid har julimånadernas After Beach på Evedals Värdshus varit ett populärt utflyktsmål för väldigt många.

När årets säsong drog igång ställde ruggigt väder till det.

Kalla vindar och regn i omgångar gjorde att After Beach fick flyttas in under tak i värdshuset. Coverbandet Bobbyflips fick för sin del flytta en våning upp i byggnaden.

– Vädret kan man aldrig råda över. Vi får hoppas på att sätta publikrekordet på 1200 gäster senare i sommar, sa den erfarne och omtyckte krögaren Tobias Wendt.

Den 25 juli kan det vara dags.

Då kommer välkända coverbandet Duo Jag med sin sommarshow ”After Beach a la Tylösand”.

– Det blir en höjdare och vi kör fram till den 9 augusti.

På scenen fram tills dess finns Tre Drag, Uncover, Duo Jag, Zebrakings och På G.