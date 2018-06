Kommunen satsar på gratis simskola

I våras fick Växjö kommun besked om ett statsbidrag på 2,7 miljoner kronor, öronmärkta till gratis simskola för alla barn i första klass.

Målet med satsningen är att så många barn som möjligt ska få vattenvana och bättre förutsättningar att lära sig simma.

Alla simskolor drar igång under hösten 2018 och sker till stor del på fritiden, men även skolor har möjlighet att boka in gratis simundervisning via Växjö simsällskap, Medley och Solvändans simförening.

– Att kunna simma är livsviktigt och därför är vi glada att nu kunna erbjuda den här möjligheten. Vi hoppas att många vårdnadshavare anmäler sina barn till simskola i höst, säger Emeli Sjöberg, samordnare på kultur- och fritidsförvaltningen i ett pressmeddelande.

Information kommer även att mejlas och skickas ut till vårdnadshavare på flera olika språk. Vid terminsstart kommer en broschyr att delas ut direkt på skolorna.