Kristina Bingström: Ironi får inte tolkas bokstavligt

Den ironiska generationen brukar vi kallas. Födda under 1960- och 70-talen och uppväxta under det ljuva 1980-talet. Och ironi är härligt, inte tu tal om det. Härligt och roligt och syrligt och lite lagom jobbigt ibland.

Men, det måste man också ha med sig. Det här med ironi är inte så enkelt alla gånger. Det är lätt att uppfattas bokstavligt, att nyanserna och därmed ironin går förlorad om man talar förbi varandra. Ännu svårare är ironi i skriven form när varken tonfall eller gester kan användas för att förtydliga vad man verkligen menar – eller inte.

Därför brukar vi vara försiktiga med ironi i tidningen. Oavsett bakgrund och förförståelse ska man kunna ta det vi skriver för vad som faktiskt står.

Men. Ingen regel som inte har något undantag. Notera den uppenbara ironin i insändaren En dag i paradiset Evedal

För säkerhets skull har vi lagt till att det handlar om just en ironisk historia i rubriken. För att ingen ska tro att avsändaren verkligen skräpar ner, vandaliserar och bryter mot lagar och regler under en sommardag på stranden. Snarare upprörs rejält över dem som gör just det.

Vi gjorde för övrigt ett eget besök på Evedal i går. Inte för att kontrollera skräpighet och dylikt. Nej, snarare för att prata med alla baddare till badare som passade på att ta sig ett dopp i det finfina sommarvädret. Eller snarast, helt utan ironi nu, för att se hur det ser ut på Evedal i mulet väder kontra stekande sol. Håller löftet/hotet om värmebölja i sig gör vi ett nytt nedslag på stranden i dag. Jag vågar nästan lova att fåglarna inte får solbada ifred länge till. Kolla in sidan a 7 så länge.