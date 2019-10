Kristina Bingström: Nyheter att lita på

Foto: Lena Gunnarsson

När jag var liten fanns inga alternativa fakta. Inga fake news.

Allting var på riktigt eller påhittat. Sanning eller lögn. Och det rådde ingen tvekan om vad som var vad. Eller så spelade det ingen roll, för livet var en saga och i barndomen var ingenting omöjligt.

Vi växte upp med propagandan från kalla krigets båda sidor. Säkra på oss själva var vi ändå övertygade om vad som var vad. Vem och vad som gick att lita på.

”Can I believe the news today” stod visserligen klottrat på ett elskåp längs min skolväg. En parafras på en av världsförbättrarna U2:s mest politiska låtar förstås. Men mer som ett uttryck för världens elände detta 1980-tal när artister frälste världen och Live Aid stod mall för stora och små insamlingsgalor än som en misstro mot nyheterna i sig.

Vi sjöng glatt med och försökte överrösta varandra men texten var bara ord utan innebörd eller en innebörd utan relevans för oss.

”And it's true we are immune, When fact is fiction and TV reality.”

Nu är det våra barn som växer upp. Med reality-TV, fiktion maskerat som fakta och nyheter som låtsas vara på riktiga men bara är fake.

”Can I believe the news today…”

Det blir allt svårare att hålla isär. Vad som är på riktigt och vad som är påhittat. Men jo, du kan fortfarande tro på nyheterna du lyssnar på i radio och läser i tidningen. Det är vårt jobb som journalister att göra den sållningen åt dig.

Fria och oberoende medier är en central funktion i en fungerande demokrati och när TU och Mediekompass kommande vecka tillsammans arrangerar vad som kallas Tidningsveckan är temat för året just demokrati 100 år. Tanken är att ge lärare och skolor över hela landet möjlighet att använda tidningen som verktyg och som utgångspunkt för lektioner som alla syftar till att öka förståelsen för mediernas demokratiska uppdrag och utvecklar elevernas förmågor att kritiskt söka och tolka information.

Alla skolor i länet har möjlighet att beställa en klassuppsättning av Smålandsposten, antingen genom vårt kundcenter eller genom Mediekompass egen hemsida.

Gör gärna det. You can believe the news today. I alla fall i Smålandsposten.

Trevlig helg!

Fotnot: Citaten är hämtade från U2-låten Sunday, bloody Sunday från 1983.