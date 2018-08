Risk för kraftiga skurar i hela länet

SMHI säger att det finns en risk för stora mängder regn under tisdagseftermiddagen i hela Kronobergs län.

Under tisdagseftermiddagen och kvällen är det risk för stora regnmängder i hela Kronobergs län. Enligt SMHI är det ett lågtryck som kommer in över länet och leder till kraftiga lokala skurar och kanske inslag av åska. Regnvädret drar österut under eftermiddagen och kommer att avta under kvällen.

– Det är svårt att säga var de kraftigaste skurarna kommer vara. Det är ganska osäkert, säger Therese Gadd, meteorolog på SMHI.