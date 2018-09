Stor enighet om villafrågor

Villaägarna Kronoberg bjöd på tisdagen in Växjös kommunpolitiker till en valdebatt. På dagordningen stod de viktigaste frågorna för husägarna.

En av frågorna som ställdes i inbjudan var vilket parti som är bäst för villaägarna i kommunen. Svaret på den var inte helt lätt att utröna under tisdagens valdebatt som Villaägarna Kronoberg bjudit in till på Domkyrkocentrum. Närvarande politiker Johnny Werlöv (V), Gunnar Storbjörk (S), Anna Tenje (M), Jon Malmqvist (KD), Nils Fransson (L), och Per Schöldberg (C), var ofta överens om hur staden ska växa för att bli attraktiv för både villaägare och invånare.

Foto: Lydia Arvidsson Shukur

Debattledaren, tillika ordförande för Villaägarna Kronoberg, Thomas Mattsson konstaterade även han att politikerna många gånger är eniga i flera bostadsfrågor.

Under en timma ledde han debatten som bland annat handlade om räntekostnader på bolån, betydelsen av ekonomisk stabilitet för bostadsägares trygghet och en långsiktig utveckling gällande va-nät, renhållningskostnader och bygglovshanteringar.

Den mesta debatten uppstod krig enskilda fastighetsägares snöröjning.

– I princip ska den som äger marken sköta snöröjningen, men när det gäller trottoarerna läggs det på fastighetsägaren. Det är inte rätt att kommunen plogar bilarnas väg medan husägarna måste skotta för cyklar och gående, sade Gunnar Storbjörk.

Foto: Lydia Arvidsson Shukur

Åhöraren Katarina Johansson frågade hur politikerna tänker kring Växjös förtätning och hon blev extra nöjd över Anna Tenjes löfte om Växjösjön.

– Jag kan lova dig att vår intention är att Växjösjön ska bevaras och bibehållas. Den är en lunga för så många, sade Anna Tenje.

Ragnar Christerson sitter i styrelsen för Villaägarna Kronoberg. Att möta politikerna i en debatt tycker han är bra.

– Det handlar inte bara om byggnader utan om allt runtomkring. Vi vill ha en dialog med våra politiker om de här frågorna, säger Ragnar Christerson.