Stort bråk vid bensinmack

Ett tjugotal personer var inblandade i ett bråk i Araby under fredagskvällen.

Sent under fredagskvällen kallades polisen till en bensinmack i stadsdelen Araby i Växjö, efter att man fått in larm om ett bråk.

– Det var ett tjugotal personer som bråkade. Alla skingrade sig när vi kom till platsen och ingen ville prata med oss. Det innebär att det inte blivit några polisanmälningar av händelsen, säger Henrik Johansson inre befäl vid polisen i Växjö.

Lite senare kallades polisen till en misshandel i ett bostadsområde i Araby. Men enligt poliserna har händelserna ingen koppling till varandra.