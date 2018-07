Vändningen: Ansöker om utrop - har ingen lokal

CRC Lex Tyra ansöker om utrop från deras på kontor på World Trade Center.

Men nu visar det sig att de inte har något kontor i byggnaden.

Foto: Johan Christensen

Smålandsposten kunde under lördagsförmiddagen rapportera att CRC (convention of the human rights for children) Lex Tyra söker tillstånd hos polisen att sända utrop under tre och en halv minut på fredagar. I ansökan står det att det ska sändas från takterrassens östra del strax utanför organisationens kontor på World Trade Center. Men enligt Jenny Rungegård som är marknadsområdeschef på Castellum som driver World Trade Center, så har organisationen inget kontrakt på kontor i byggnaden.

– Jag har precis pratat med min kollega och de har ingen lokal hos oss. Det finns inget kontrakt framtaget. Organisationen har dock varit i kontakt om lokal i ett skede.

Kan det här med barnkonventionsutropet påverka en framtida kontraktsskrivning?

– Självklart behöver vi ta en diskussion med dem i samband med kontraktsskrivning hur de ser på lokalen och nyttjandet av den.

Takterrassen är ett gemensamt område för alla företag i huset och ska CRC Lex Tyra sända utropet därifrån måste det godkännas av Castellum, enligt Jenny Rungegård.

– Om de har planer på att göra någonting sådant här så måste vi granska och godkänna det först. Utropet har egentligen inte med själva uthyrningen av lokalen att göra.

Vad tänker du om att de har ansökt innan de har ett kontrakt hos er?

– Om de nu har för avsikt att hyra en lokal hos oss så förutsätter jag att de har goda intentioner. Men jag vet inte ens om det finns lediga lokaler i dagsläget.

Smålandsposten har sökt CRC Lex Tyra för en kommentar men utan framgång.