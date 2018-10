Varning för ishalka i stora delar av länet

Det snöar på många platser i Kronobergs län. I de norra delarna har det fallit mellan tre till fyra centimeter snö. Väderleken kommer hålla i sig framåt eftermiddagen.

Foto: Charlotte Stjernkvist

– Det är en hel del snöfall i länet. Vi har ju det här området som rörde sig in under gårdagen, som började med regn men som har slagit om till snö under natten och morgonen, säger Marcus Sjöstedt, meteorolog på SMHI.

Lågtrycket som ligger över Kronobergs län förväntas passera österut under dagen. I takt med att lågtrycket vandrar vidare kommer molntäcket att luckras upp. Det leder i sin tur till risk för mycket hala vägar med minusgrader i hela länet.

– Det är blöt, tung snö som ligger på vägarna. Det är ganska slirigt på vägarna nu och under lördagskvällen kommer temperaturen att sjunka. Det finns risk för att våta vägar fryser och risk för ishalka på många håll, säger Marcus Sjöstedt.

För de som inte har hunnit byta till vinterdäcken kommer det inte vara helt okomplicerat att ta sig fram på vägarna under lördagen.

– Vi är ju inne i den månaden där det kommer gå mot mer vinterväglag, säger han Marcus Sjöstedt.

Lennart Helsing, presstalesperson på Trafikverket uppmanar trafikanter att ta det lugnt på vägarna. Väglaget kommer att bli besvärande även för de som har vinterdäck.

– Har man inte bytt till vinterdäck bör man inte ge sig ut i trafiken. Låt bilen stå, säger han.

Mer snö finns dock inte i sikte under de kommande dagarna. Framåt söndagen förväntas det bli ganska soligt och uppehållsväder på många håll i länet och i början på nästa vecka är det mildare luft som strömmar upp söder ifrån.

– Då övergår nederbörden i regn. Det blir mildare och varmare i mitten av nästa vecka med temperaturer upp mot tio grader under onsdagen, säger Marcus Sjöstedt.

Har du en bild på säsongens första snö? Skicka in den till webbred@smp.se