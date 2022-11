WAP behåller padeln i Älmhult: ”En av de som går bäst i Sverige”

I januari i år tog We Are Padel (WAP) över driften på anläggningen från blekingebolaget House of Padel. I oktober ansökte WAP om rekonstruktion och i Blekinge har Hasse Larsson och David Svensson fått ta tillbaka ett antal hallar. Men så blir inte fallet i i Älmhult.