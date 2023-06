Åka nattåg från Alvesta - detta ska du tänka på!

Min familj bokade en hel kupé, det vill säga sex bäddar, till Zell Am See. Vid första anblicken av vagnen var korridoren trång. I kupén var sängarna uppfällda och två långa soffor låg platt längs med sidorna. Men likt tältet i Harry Potter så förvandlades utrymmet till en plats för hela familjen.

Det var ganska trångt, det bör man inte sticka under stol med. Men man vande sig ganska snabbt. Vid bäddningen och när det skulle ätas frukost var det extra trångt, men annars gick det bra. Nästan lite mysigt.

Toaletten var helt OK. Verkligen helt OK. Inte toppen inte hemskt. Bara ok.