”Hade känslor” för sin styvdotter – kröp ner i hennes säng och tafsade

En flicka som vid tillfället var under 18 år anmälde under förra året sin styvfar för brott han begått mot henne. Sex år tidigare hade mannen som är i 55-årsåldern gift sig med hennes mamma och de bodde alla tillsammans i ett hus utanför Alvesta. Flickan har uppgett att hon inte har någon kontakt med sin biologiska far och då betraktade den nu dömda mannen som sin pappa.