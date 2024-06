Tobbe och Jonas täljer guld av betong: ”Vi har haft en jävla tur”

Från en omsättning strax under 40 miljoner kronor i fjol förväntas man landa på cirka 65 miljoner i år. De egna betongsuggorna säljs friskt och stora, långvariga samarbeten med företag som Holtab och European Energy – vilka just nu bygger solcellspark i Ryd – skickar Entramo mot sitt bästa år någonsin.

Det var inte förrän halvvägs in i företagets levnad som de började jobba med betong. Innan dess hade de börjat köpa in entreprenadmaskiner och jobbade exempelvis med att gräva dräneringar till hus.

Märkligt nog var det under pandemin som affärerna tog fart på riktigt. En satsning mot infrastruktur snarare än byggelement hjälpte, liksom att byggnationen av nya lokaler 2021 hjälpte dem att ta sig an fler och större jobb.

– Alla var livrädda att det skulle dippa under pandemin men det var jättebra år för både oss och många av de som köpte av oss. Ungefär där kom Holtab (Tingsrydsföretag) in i bilden som också vuxit under åren och vi tillsammans med dem, säger Jonas Johansson.