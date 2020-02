Är det rimliga krav för våra politiker?

Med tanke på Moderaternas Oliver Rosengrens utspel om att gymnasielever ska ha godkänt betyg i engelska för att få sommarjobba eller gå i sommarskola för att kunna klara detta, så anser jag att våra politiker ska följande:

Ha minst gymnasiekompetens och godkända betyg i alla grundämnen, speciellt svenska språket, engelska och matematik.

Ha minst fyra års yrkeserfarenhet sammanlagt från sjukvård, äldrevård, skola, lokalvård, industri och lantbruk.

Varit bosatt minst två av dessa fyra år på landsbygd utan lokaltrafik, utan närhet till skola, affärer, bibliotek, sjukvård och andra bekvämligheter som människor inom tätort ser som självklara.

Levt i två år på endast existensminimum.

Under minst fyra veckor varje sommar under fem år praktisera inom låglöneyrken, förutsatt att de har godkända betyg, i annat fall krävs studier under motsvarande tid och krav på godkända betyg.

Efter tjänstgöringsperioden ska de få söka nytt arbete precis som alla andra arbetslösa, och inte uppbära riksdagsstöd.

Vid pensionering ska "normal" pension utdelas, inga fantasipensioner som i dag.

Först då har de fått upp förståelse för hur verkligheten i Sverige ser ut.

Politiker som inte uppfyller dessa krav bör inte finnas på valbar plats inom kommun, landsting och riksdag.

Den som är lite vaken kan läsa ironin i detta, men trots det så är det en hel del allvar i mina ord. Finns nog en hel del som delar den uppfattningen.

Magnus Lo