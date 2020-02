Återigen blir det minus i plånboken

För två år sedan skrev jag några insändare i Smålandsposten om avgifterna på kommunalt särskilt vårdboende i Växjö kommun. Frågan var varför en stor grupp pensionärer fick mindre i plånboken trots löften om motsatsen? Smålandsposten belyste också problemet i en artikel men något svar från ansvariga politiker kom aldrig.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen lovade i höstas att år 2020 var året då pensionärernas ekonomi skulle stärkas. Detta verkar inte ha slagit igenom i Växjö kommun. Nu har årets avgiftsbeslut kommit till min 95-åriga mamma och det är ingen rolig läsning.

Förra året betalade hon 4 731 kronor per månad och i år höjdes det till 5 387 kronor per månad, en ökning med 656 kronor per månad. Så av hennes nettoinkomstökning på 341 kronor varje månad tar omsorgsnämnden tillbaka allt och utöver det ytterligare 315 kronor.

Omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) uttalade sig i Smålandsposten i maj 2018 om avgiftshöjningarna och han sa då: ”Vi hade på känn att avgifterna kunde slå lite olika. Men resultatet blev helt galet”.

Hur är hans känsla för årets höjningar? Jag undrade innan valet hur det skulle gå ekonomiskt för ovan nämnda grupp som redan då blivit blåsta på pengar. Nu vet vi svaret.

Hur svårt kan det vara för ansvariga politiker att ta fram utfallsexempel för den här gruppen och se hur inkomstökningar och avgiftshöjningar slår? Resultatet av den utlovade inkomstförstärkningen blir ett stort minus i plånboken och därför behålls väl skygglapparna på.

Det är hög tid att ansvariga politiker tar bladet från munnen och förklarar hur detta ekonomiska fenomen för boende på kommunalt särskilt vårdboende kan fortgå år efter år.

Curt Nilsson