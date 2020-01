En neddragning är en neddragning

I ett krampaktigt försök att försvara sina beslutade besparingar och neddragningar på kulturen i Växjö (Smålandsposten 18/1), försöker den blågröna majoriteten förleda oss medborgare med en mångordig uppräkning av det kulturutbud och de kulturinstitutioner som byggts upp av tidigare röda och blåa majoriteter.

Som om det skulle rättfärdiga neddragningarna eller göra att medborgare ändrar sina högst påtagliga protester mot blågrönas idéer om flytt av konsthall, neddragning av en procent till konstnärlig utsmyckning, mindre pengar till Fria ordets hus, färre utställningar i konsthallen, nedläggning av biljettcentrum, borttagande av Vårstad, mindre pengar till Kulturnatten, uppsägning av personal inom kultursektorn med mera.

Naivt om blågröna tror detta!

Klädsammare hade varit att rakryggat stå upp för besparingarna och kalla det för vad det är. Ja, vi gör besparingar på kulturen. En neddragning ska kallas för en neddragning och inget annat!

Sedan kan en ju stillsamt undra varför Centerpartiet och Miljöpartiet inte finns med som undertecknare av den blå(!) insändaren. En spricka i blågrönas syn på kulturpolitiken måntro?

För att citera Leonard Cohen: ”There is a crack in everything, that´s how the light comes in!”

Håkan Frizén (V), ledamot kultur- och fritidsnämnden