Erinrandet av det ofattbara måste fortleva

I går var det 75 år sedan blev självaste grundpelaren för Nazitysklands dödsmaskin befriad, Auschwitz-Birkenau. Världshistoriens mest inhumana handling skulle från det ögonblicket och framåt aldrig glömmas bort. I vår samtid har dock förpliktelsen om att komma ihåg Förintelsen svikits av en allt växande förnekelse som smutskastar vår försoning.

Somliga människor besitter alltjämt förmågan att genom ögonvittnesskildringar beskriva de fruktansvärda förhållandena under Förintelsen. Inom en snar framtid existerar inga ögonvittnen som kan föra historierna vidare, därigenom kan Förintelsen obehindrat förglömmas.

Samtidigt råder en förnekelse av denna händelse som icke får kvarstå. Skolan måste därav vara det främsta medlet för bevarandet samt erinrandet av Förintelsen, för att kunna utgöra ett framtida samhälle som på ett respektfullt samt värdigt sätt värnar kring denna händelse samt kunskapen alstrade hos dessa vittnen.

Ett folkmord av denna magnitud startar inte med massmord, utan med ett särskiljande av folkgrupper. Detta var avgörande vid fostrandet av mänsklighetens mest odrägliga period. Förbrytelser, likt förintelsen, har sin grund i ett samhälle där människor försöker identifiera syndabockar för befolkningens svårigheter.

Radikala konstellationer utnyttjar detta och genom propaganda kan folkmord genomföras. Allt detta sker parallellt med att människor helt och hållet förlorar sin medmänsklighet.

På liknande sätt som skolan bär ett ansvar för vägledningen av ungdomar idag, ska vi vara medvetna om att det är vi som i framtiden skall stoppa etablerandet av ett liknande händelseförlopp. Endast denna vetskap kan förhindra ytterligare användanden av gaskammare, likt de i förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Fakta är det enda medlet starkt nog att fortgå med detta ansvar.

Trots all denna kunskap kommer det alltid vara viktigt att det finns människor som fortsätter påminna världen om vikten av att aldrig glömma.

Om detta nu inte skulle vara fallet, finns det inget hopp för mänskligheten. Därav kan denna slutsats uttryckas:

“The prevention of genocide starts on the benches of school” - Irina Bokova

David Hammer

Kim Vigstrand Solnevik