Gusten Mårtensson (C) och Tomas Harrysson (C) svarar på debattartikeln från den 11 februari, signerad Stefan Jönsson (S) och Eva Ballovarre (S), om skolan i Älmhults kommun.

Fem myror är fler än fyra elefanter. Det har svenska barn fått lära sig under lång tid. På samma sätt är 494 miljoner (inklusive löneökningar) mer än 460 miljoner. Det är skillnaden mellan utbildningsnämndens nettobudget 2020 och 2019. Det har mycket riktigt blivit fler elever men det finns ett bra sätt att mäta om resurserna ökar eller minskar per barn.

Barnpengen ökar med 6,5 procent i förskolan, elevpengen med fyra procent i grundskolan. Den normala kostnadsökningen för löner, hyror med mera ligger på knappt tre procent. Resursen per barn har alltså ökat och vi har svårt att se varför ni tror att det kommer bli en sämre förskola och skola i Älmhult. Vill ni bara sprida bilden av en dyster och mörk framtid för att vinna billiga politiska poäng? Denna taktik känner vi tyvärr igen från annat håll i samhällsdebatten.

Vi ser som sagt ingen anledning till att antalet barn per pedagog kommer att öka. Detta är ett relativt trubbigt mått där man mäter antalet inskrivna barn per pedagog, inte faktiskt vistelsetid per pedagog. Detta tal har varierat de senaste tio åren mellan 5,0 till 5,7. Senast 2016 när Stefan Jönsson satt ordförande så var det 5,7 barn per pedagog och så vitt vi kommer ihåg hade vi en mycket bra förskola även då med nöjda barn, föräldrar och personal.

Att förändra saker kan vara smärtsamt och vi är nu igång med att belysa i stort sett alla verksamheter och yrkesgrupper inom utbildningsnämndens område. En del skulle förmodligen gjorts tidigare och det är möjligt att vi efter utvärdering ser att vi redan gör vissa saker helt rätt. Detta är ett nödvändigt arbete för att även framöver ha råd att hålla bra skolor och förskolor i kommunen. Vi måste bromsa kostnadsutvecklingen men att tala om besparingar när vi tillför pengar förmedlar inte en korrekt bild av detta ambitiösa arbete.

Ni skriver att Alliansen prioriterar miljonkostnader för fler chefer och tomma lokaler i andra nämnder. Arbetsmarknadsenheten och Servicecentret är verksamheter som på sikt skall effektivisera och sänka kostnader, helt i linje med vårt förändringsarbete där vi jobbar i vågräta processer. Vi vet ju att ni föredrar de ”läckande spannarnas politik” som finansieras med årliga skattehöjningar. Att ni är motståndare förvånar nog ingen.

Angående de statliga välfärdsmiljonerna som alla partier vill tillföra kommunerna så har pengarna inte ens landat innan Socialdemokraterna har förbrukat dem. De skall självklart användas för att säkra välfärden men låt oss först se var de behövs bäst.

Gusten Mårtensson (C), ordförande i Älmhults utbildningsnämnd

Tomas Harrysson (C), ledamot i Älmhults utbildningsnämnd och kommunstyrelse