Inga fler avsteg från planen om utfasning av hyrpersonal

Det står utan tvivel att Region Kronoberg återigen behöver ta ett fastare grepp om utfasningen av hyrpersonal. Det skriver tre socialdemokratiska representanter från regionen som ser risker med att göra avsteg från den beslutade utfasningsplanen och hoppas att detta är sista gången avsteg görs.

I slutet av oktober 2019 fattade regionstyrelsen beslut om en uppdaterad utfasningsplan för att uppnå oberoende av hyrpersonal. Redan fyra månader senare behöver nu avsteg från planen göras. Det känns inte bra.

Socialdemokraterna ser risker med att göra avsteg från beslutad utfasningsplan och hoppas att detta är sista gången avsteg görs. Trots detta valde vi att delta i beslutet och godkänna tillfälligt avsteg. Detta med bakgrund av beslutsunderlaget som redovisade att konsekvenserna om beslutad plan följs är flera, bland annat kan patientsäkerheten under sommaren och öppethållandet av akutmottagningen i Ljungby äventyras. Det vill vi inte riskera.

Det står utan tvivel att Region Kronoberg återigen behöver ta ett fastare grepp om utfasningen av hyrpersonal. Efter att ha minskat under 2018 ökade återigen antalet timmar med inhyrd bemanning med 7 000 på läkarsidan och 15 500 på sjuksköterskesidan under 2019. Totalt inhyrdes under året 159 472 timmar av läkar- och sjuksköterskebemanning. Samtidigt ökade Region Kronoberg kostnader för hyrpersonal och motsvarade 5,7 procent i förhållande till kostnader för egen personal. Regionens långsiktiga mål om 2 procent, vilket är lika med ’oberoende av hyrpersonal’, känns just nu väldigt långt borta.

Ska utfasningen av hyrpersonal fungera på riktigt behöver vi alla befintliga medarbetare och samtidigt locka till oss nya anställda. Det kommer vi inte lyckas med om vi ger med ena handen och tar med den andra. Region Kronoberg behöver fatta fler beslut i en riktning som gör att fler vill arbeta hos oss - inte tvärtom. Just nu finns både bra och dåliga exempel på Region Kronobergs personalpolitik. Bra exempel: Avtalet om att satsa på särskilt yrkesskickliga som slutits med Vårdförbundet på central nivå gavs med beslut om tilläggsbudget 2020 reell möjlighet att uppnås. Dåligt exempel: Det moderatledda styrets beslut, med instämmande av Sverigedemokraterna, att inte förlänga satsningen på 60-procentigt höjd OB-ersättning för vissa yrkesgrupper däribland undersköterskor och skötare. Vi socialdemokrater befarar att detta riskerar att leda till att posten ”hyrkostnaden övriga grupper” ökar i Region Kronoberg nästa årsredovisning. Region Kronoberg måste sluta skicka dubbla budskap i personalpolitiken för att lyckas bli oberoende av hyrpersonal.

2017 togs det första beslutet om att fasa ut hyrpersonal, både på regional och nationell nivå. Beslutet var enhälligt. Målet var då att Region Kronoberg skulle vara oberoende av hyrpersonal 1 januari 2019. Det målet har vi misslyckats med över partigränser. Nu måste vi ta ordentliga krafttag för att komma på rätt väg igen. På den vägen ser vi inte att fler avsteg från beslutad utfasningsplan kan bli aktuella. Varje gång vi gör avsteg från planen gör vi det svårare för oss själva att nå det långsiktiga målet. Region Kronoberg måste hitta andra sätt att lösa de bemanningssvårigheter som uppstår, även om det känns tufft.

Henrietta Serrate (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Robert Olesen (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Magnus Carlberg (S), Ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott