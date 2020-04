Låt oss ta studenten

Längtar man inte efter den, så minns man den säkert i hög grad - studenten. År efter år har den tiden på året kommit då trötta och slitna avgångselever äntligen fått ta på sig mössan, släppa allt plugg och säga hej till vuxenlivet. I år riskerar vi att gå miste om det.

Foto: Erik Svensson

Den 13 april avrådde Skolverket alla landets skolor från studentfirande. Punkt. Två månader innan studenten. Till följd av detta ställde vissa kommuner in studentfirandet, och andra började jobba på alternativa lösningar. Samtidigt är uteserveringarna packade i den, särskilt i Växjö, efterlängtade vårsolen, och grundskolorna fylls som vanligt av hundratals elever varje dag. Varför ska studentfirandet ställas in, när så många andra smittvägar är tillåtna?

Studenten har både för mig och många andra varit ljuset i slutet av tunneln, det som fått en att kämpa sig igenom de tuffaste, mest intensiva perioderna av gymnasiet. Många som motsätter sig studentfirandet argumenterar att vi studenter bara vill festa. Jag delar inte den synen på saken. Festa kan vi alla göra när detta är över, men själva symbolvärdet av att få ta studenten går inte att ersätta. Och skjuts det upp till augusti, hur många kommer dyka upp då?

Med all respekt för smittspridning anser jag att det går att se på detta med optimistiska ögon. Johan Giesecke, den tidigare statsepidemiologen, förutspår att redan i mitten av maj kommer spridningen att vara under kontroll i Stockholm. Min farmor, en av få kvinnliga gymnasiestudenter på sin tid, firade sin student i Malmö mitt under andra världskriget. Trots att mycket står på spel, och oron för framtiden är stor, så måste det gå att lösa detta.

Dagens avgångselever är mycket väl medvetna om omständigheterna, och vi vet att vi inte kommer få en vanlig student. Vad vi däremot inte vet är hur läget är senare i höst. Om studentfirandet ställs in nu, vad garanterar att det kommer bli ett senare i höst? Om en andra våg av smitta sköljer över oss, ska vi springa ut i november då? Utspring borde vara möjligt den andra veckan i juni, om två månader. Klassvis/programvis, med utspridd publik, och att vi tågar ner direkt till flaken, i stället för att samlas på skolgården. Publikområdet kan märkas ut så att människor håller avstånd från varandra. Jag slår vad om att studenter är villiga att hjälpa till med att organisera detta. Studentflak är ju på sätt och vis definitionen av social distansering - runt 30 personer åker runt en sträcka där åskådare står utspritt och vinkar på lagom avstånd.

Vad jag vill poängtera är: Vi vet inte om läget är bättre eller sämre i juni, ännu mindre i höst. Därför borde ambitionen vara att studenten genomförs nu i juni, men på ett annorlunda vis. När det gäller andra studentaktiviteter som exempelvis balen, så kan det vänta. Det enda vi studenter begär är ett avslut efter 12 års slit. I mindre skala och med lite justeringar och kompromissande tror jag det är möjligt att skapa ett minne för livet, även för oss.

Elin Pola, avgångselev Katedralskolan 2020