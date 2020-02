Regionen behöver ett nytt teaterhus

Det är av yttersta vikt att vi har en aktiv, producerande teater i regionen. Då måste det finnas möjlighet att utföra sitt uppdrag och utveckla verksamheten. Därför behöver vi skapa ett nytt teaterhus. Det skriver representanter för Centerpartiet.

Foto: Lars-Göran Rydqvist

Region Kronoberg äger tillsammans med Region Blekinge och Växjö kommun ”Regionteatern Blekinge & Kronoberg”. Det är en mycket betydelsefull kulturell arena och stor arbetsplats. Nuvarande lokaler är otillgängliga, opraktiska och dåliga. Vår uppfattning är att vi tillsammans måste skapa nya lokaler som kan ge Regionteatern möjlighet att utvecklas vidare.

Regionteatern når varje år 40 000-50 000 Kronobergare med teaterverksamhet. Till största delen är teaterns uppdrag att nå våra unga. Men varje år görs också flera uppmärksammade vuxenföreställningar som spelas både på den fasta scenen i Växjö och runt om i länet och övriga Sydsverige.

Lokalerna, som är på Ringsberg i Växjö, är gamla och problemfyllda. På Ringsberg finns också skolverksamhet, vilket gör att mycket trafik sker i ett område med mycket barn. Området Ringsberg är mycket vackert men det är också begränsat vad som är tillåtet i området, vilket gör det svårt att lösa teaterns behov på ett bra sätt.

Ombyggnationer försvåras av att huset är klassat som ”bevarandevärd byggnad av kulturhistoriskt intresse”. Arbetsmiljöverket håller på med en granskning av arbetsplatsen och den förväntas leda till anmärkningar. Vi måste därför lösa de akuta lokalproblemen för att verksamheten ska kunna fortsätta, i väntan på nya lösningar.

Vi anser att det är av yttersta vikt att vi har en aktiv, producerande teater i regionen. Då måste vi också se till att de har möjlighet att utföra sitt uppdrag och utveckla verksamheten. Därför behöver vi skapa ett nytt teaterhus.

Platsen för regionteaterns verksamhet bör vara rätt centralt i länet och lätt att nå med bil och kollektivtrafik. Vi vill lyfta två tänkvärda bra placeringar av teatern. I Växjö borde en tomt intill Växjösjön, nära Kulturparkens verksamhet och stationen vara möjlig. Ett annat läge är i Sjöparken Alvesta. Även där med utsikt mot sjön Salen och intill kollektivtrafik (byggklar mark).

Det kan naturligtvis finnas fler bra förslag. Men det viktiga är att vi kan bli överens mellan Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun om att skapa ett nytt funktionellt teaterhus för vår Regionteater.

Sven Sunesson (C), regionråd, Eva Johansson (C), kommunalråd Växjö, Thomas Haraldsson (C), kommunalråd Alvesta, Andreas Håkansson (C), kulturnämndsledamot