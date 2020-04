Skadliga snitt i yttrandefriheten

Bengt Johannisson framhärdar den 17 april i kritiken av Sebastian Rudolph Jensens videoverk Pastor Lax och konstens svängrum.

What happens in Gnosjö får gärna stay in Gnosjö. För faktum kvarstår, att skalar vi bort sidospår som detta, är det delen av yttrandefriheten som kallas konstnärlig frihet som vi egentligen talar om, trots brasklappar och villospår. Ett förtydligande bör även göras om den felaktiga uppgiften att det bara går att kalla sig konstnär efter formell utbildning. Konstnär är inte en skyddad yrkestitel.

Den tystnadskultur som enligt Bengt Johannisson skapas när konstnärer är rädda att ”såga av den gren man sitter på” är ett viktigt ämne men en helt annan diskussion. Att Johannisson tar upp vikten av konstnärers utrymme att överträda sociala gränser är däremot ett intressant misstag.

Som jag uppfattar Johannisson ska konstnärer nämligen vara så fria att de kan utmana sin omvärld och våga sparka uppåt. Så långt är jag med. Men konstens frihet är på samma gång villkorad för Johannisson. Den ”ska” vara en ”samhällsnytta”. Konstnärer ska bara sparka uppåt – enligt någon helt oklar, i bästa fall diffus – definition av begreppet makthavare. Konstnärer ska bara göra konst som är samhällsnyttig – enligt någon i bästa fall diffus – definition av begreppet samhällsnytta.

Ett grumligt dilemma. Men för Johannisson är det tydligt. Han vet vad som är bra för hela samhället, vem som är stark och svag, vem konsten ska skava och vem som är för skör för att tåla den. Men framför allt vet han att konstverket Pastor Lax tar sig för stora friheter och inte visar något uppenbart kausalt förhållande till ändamålsenlig uppbygglighet.

Samhällsvetenskapliga forskare framställer sig sällan så allvetande att de utan darr på rösten kan säga vad som är bäst för ett samhälle i ett så specifikt fall som ett konstverk. Vad många av dem i stället skulle beskriva är ett verk som talar med ett samhälle så komplext att det inte går att säga hur specifika orsak-verkanförhållanden ser ut. Söker man robusta sanningar får man leta någon annanstans.

Och det gör många. Även på ljusskygga men allt mer accepterade platser. Det har skapat en tendens att med populära slagträn och vaga orsakssamband ifrågasätta demokratiska grundvalar när något inte upplevs som vackert, tydligt eller trevligt i största allmänhet. Det sker genom att föra vad man kallar svaga gruppers talan. Det sker genom att låta en yrkestitel garantera att personliga åsikter är sanna. Det sker genom att glida på och beskära begrepp som yttrandefrihet. På så vis går det att smyga in dunkla diskurser och förskjutningar som ämnar eller råkar kringskära yttrandefriheten och i nästa steg demokratin.

Jag tror de snitt som Johannisson drar genom den konstnärliga friheten är skadliga. Detsamma gäller sättet han gör det på. Jag tror en kantskuren konstnärlig frihet och uppbragd ängslighet inför det som skaver, leder till att färre konstnärer vågar utmana sin omvärld, såväl som olika typer av makthavare.

Där har vi ett kausalt förhållande – en relation mellan orsak och verkan – en samhällsonytta vi kan studera i realtid.

Ragnhild Lekberg, intendent på Växjö konsthall