Varför räcker inte de svenska skatterna?

Kommunisten Jan-Åke Karlsson ägnar sig i en insändare i Smålandsposten den 17 februari åt en den del sifferstatistik om förändring i skattekvoten (det vill säga totala skatteintäkter i förhållande till BNP). Och han har rätt i att skattekvoten gått ner. Tack och lov säger jag!

Jag förstår att kommunister som Jan-Åke Karlsson inte blir nöjda förrän skattekvoten ligger på närmare 100 procent.

Under den period som Jan-Åke Karlsson beskriver, från 1990 till 2018, ökade de facto de totala skatteintäkterna med 276 procent. Under samma period så ökade vår befolkning med 19,5 procent. Det vill säga skatteintäkterna per capita ökade markant i Sverige liksom de totala skatteintäkterna.

Jan-Åke Karlsson låter också påskina att de av bland annat Alliansen införda skattesänkningarna skulle "dränera" det offentliga. Sanningen är den att under Alliansens åtta år vid makten ökade skatteintäkterna med 27 procent och BNP med 29 procent.

Arvskatten och gåvoskatten avskaffades 2005 av en vänsterregering och förmögenhetsskatten avskaffades 2007 av Alliansen.

I sann vänsteranda vägrar Jan-Åke Karlsson också att se sanningen i vitögat utan vill dölja det uppenbara genom att fokusera på annat. Det uppenbara är, som jag ser det, invandringen.

I slutet av 2018 uppgick antalet utrikesfödda i befolkningen till 1,96 miljoner eller 19,1 procent. Det är nästan en fördubbling bara sedan år 2000 (Källa: SCB). Denna grupp har, jämfört med inrikesfödda, kraftigt högre arbetslöshet, väsentligt lägre sysselsättning och det tar många, många år innan en del kan försörja sig utan bidrag. Om ens någonsin.

Lägger vi sedan till alla personer med katastrofen "Samordningsnummer" (det finns cirka 870 000 nummer men ingen vet hur många reella personer det innebär och de finns inte heller medräknade i befolkningen) som alla uppbär bidrag och stöd i olika former så är det kanske inte så konstigt att pengarna inte räcker till. Resultatet blir att den av oss medborgare så länge uppbyggda välfärden håller på att krackelera. Trots, trots att skatteintäkterna ökar.

Sedan vänsterregeringens tillträde och fram till och med 2018 så har den pålagt oss alltmer skatter och skatteintäkterna ökar snabbare än BNP. Så om vi inte snabbt kan avlägsna denna verklighetsfrånvända regering så kanske kommunistens önskade skattetryck inte är så långt borta. Men kom ihåg vad som är en av socialismens alla svagheter: "Någon annans pengar kan ta slut."

Göran Peterson, Hovmantorp