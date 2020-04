Världens kvinnor är i frontlinjen

Att arbetarrörelsen sluter upp bakom alla kvinnor som står längst fram i pandemins frontlinje råder det ingen tvekan om. Frågan vi borde ställa oss är var någonstans i ledet borgarna befinner sig, skriver S-kvinnor i Växjö.

Foto: Bertil Ericson / TT

Vi har sett det förr och vi ser det nu. Världen över bär arbetarklassens kvinnor en stor del av ansvaret för att få samhällen och familjer att gå ihop – i hemmet, i vården, på skolan och i omsorgen. På samma gång som världens kvinnor väntas ha en superkraft att befinna sig på flera ställen samtidigt, ökar även våld i nära relationer.

Vi kvinnor utgör 80 procent av Sveriges vårdbiträden och nästan 90 procent av undersköterskorna och sjuksköterskorna i Sverige. Den svenska sjukvårdens kaliber består av kvinnor längst fram på pandemins frontlinje med alla risker som följer av det.

Erfarenheten visar att våld i nära relationer ökar under semesterperioder och så även i kriser och katastrofer. Så skedde vid ebola- och zikaepidemierna och märks redan under coronakrisen. Kvinnor och barn som lever med våldsamma och kontrollerande män utsätts för betydligt större fara nu under den sociala distanseringen än tidigare. Flera studier visar att kriser såsom oro, arbetslöshet och ekonomisk kris som orsakar psykisk stress tenderar att öka aggressiviteten och kvinnor och barn är de som har störst risk att utsättas för våld.

Sedan covid-19-utbrottet har en tydlig ökning av våld mot kvinnor märkts av i bland annat Danmark och Kina. Frankrike vittnar om en ökning på 30 procent av anmälningar om våld i hemmet. Sverige är inte unikt. En ökning av våld i nära relationer är att förväntas även här. Sveriges kvinno- och tjejjourer, inklusive kvinnojouren Blenda i Växjö, vittnar redan om att trycket på framför allt chattar har ökat med 20-40 procent senaste månaden.

100 miljoner har avsatts till landets barn och kvinnorättsorganisationer för att dämpa konsekvenserna för de som blir extra utsatta. Det tycker vi är bra.

Men glöm då inte heller bort att den moderatledda alliansen i Växjö har valt att säga upp kommunens samverkansavtal med kvinnojouren Blenda - den aktör som lokalt är den största stödinstansen till våldsutsatta kvinnor med cirka 300 Växjökvinnor per år.

När nu våldsutsattheten för kvinnor och barn förväntas öka i samband med covid-19 kan vi inte låta bli att undra hur den moderatledda majoriteten i Växjö kommun tänker att dessa våldsutsatta kvinnor och barn i fortsättningen ska få det ovärderliga stöd Kvinnojouren Blenda i dag erbjuder?

Det råder inget tvivel om att kvinnors utsatthet för våld kan komma att öka i samband med coronaviruset och efterkonsekvensen av det. Pandemin är den största kris som drabbat den svenska sjukvården i modern tid. Men mitt i denna utmanande tid har även den moderatledda majoriteten, med Sverigedemokraterna i sin högra hand, i Region Kronoberg alltså valt att ta bort OB-tillägget som det socialdemokratiska styret införde under förra mandatperioden. Trots det pressade läget med kurvan spikrakt uppåt inom vårt län ska alltså vårdpersonalen som arbetar obekväma arbetstider nu göra det med sämre lön.

Den så kallade borgerliga feminismen är ett hån mot världens arbetarklasskvinnor. Socialdemokraterna, i Kronoberg och i Växjö, arbetade hårt för att förlänga det höjda OB-tillägget och mot uppsägningen av avtalet med Kvinnojouren Blenda.

Att arbetarrörelsen sluter upp bakom alla kvinnor som står längst fram i pandemins frontlinje råder det ingen tvekan om. Frågan vi borde ställa oss är var någonstans i ledet borgarna befinner sig. Kanske har de skapat sig en egen front. En sak som är säkert är att det inte är arbetarklassens kvinnor som har kommando i deras led.

Agna Bešlija, ordförande S-kvinnor i Växjö

Arijeta Reci, vice ordförande S-kvinnor i Växjö

Emelie Petersen, ledamot S-kvinnor i Växjö

Åsa Hjort, sekreterare S-kvinnor i Växjö

Ann-Kristin Lindquist, kassör S-kvinnor i Växjö

Laila Stein, studieledare S-kvinnor i Växjö

Alije Mikullovci, ledamot S-kvinnor i Växjö