20 år i fångenskap

Betlehem Isaak , dotter till den fängslade svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak under en manifestation på Sergels torg i Stockholm 2015.

Då World Press Freedom Index rankade världens länder efter deras yttrandefrihet hamnade Eritrea i år på 180:e och sista plats. Tusentals människor sitter liksom Dawit Isaak inspärrade för sina politiska åsikter, sitt journalistiska arbete och för att de utövat sin religion. Fängelserna är i allmänhet överfyllda och fångarna saknar elementär tillgång till mat, vatten och sanitet. Flera av de som greps samtidigt som Dawit Isaak skall enligt inofficiella källor ha avlidit i fångenskap, men vad gäller Dawit fick Sverige så sent som 2020 uppgifter om att han är vid liv.

Amnesty International betecknar Dawit Isaak som en samvetsfånge, en person som fängslats enbart på grund av sin åsikt och därför att han använt sin rätt till yttrandefrihet. Under hösten 2021 riktar Amnesty en kampanj för Dawits frihet som ska sätta press på Eritreas makthavare. Vi i Amnestys Grupp 24 i Växjö uppmanar därför tidningens läsare: gå in på Amnesty.se och skriv under den digitala aktion som vänder sig till Eritreas svenska ambassad. Kräv att Dawit Isaak blir omedelbart frigiven!