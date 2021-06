Alla kan vara lugna – vattnet i Örken kommer att räcka

Avslutningsvis kan jag lugna alla som liksom vi vill värna den fina sjön Örken. Vattnet kommer att räcka. Sjön Örken är 23 km2 stor och rymmer 174 miljoner kubikmeter vatten. Ansökan kommer att omfatta ett medeluttag om 1 200 kubikmeter per dygn och ansökt uttag är väsentligt mindre än tillrinning under torrperioder. Även om vi räknar med att det inte sker någon tillrinning alls under en lång torrperiod är uttagets påverkan på vattenståndet i Örken endast någon cm.