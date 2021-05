Är det med spöktåg ni bygger era investeringar?

Vi har tagit fram flera förslag under årens lopp när det gäller att utveckla järnvägen. Långt före både Krösatågens och Öresundstågens tid tog vi fram förslag på motsvarande trafik med nyöppning av stationer, bland annat på östra Alvesta och vid Fläkten i Växjö (utanför kommungränsen).

Vårt förslag ”Bangård Sydost” togs emot med stor välvilja från alla operatörer på järnvägen vid det tillfället. Trafikverket (dåvarande Banverket) utformade en egen idéstudie med datering 2003-10-14 och till den också en Teknikutredning 2003-09-22. Alltså inte på 1990-talet som herrarna Sven Sunesson (C) och Thomas Haraldsson (C) vill framställa det i sin debattartikel.

Nu är alltså triangelspåret under planering och trots att kommunen har planmonopolet har frågan inte varit upp till diskussion i något politiskt forum i Alvesta under hela den tid Thomas Haraldsson, c, verkat som kommunalråd. Ett enda inledande möte har avhållits med den järnvägskommitté som till slut kom till på bland annat vårt initiativ. Är det detta herrarna menar med samarbete.