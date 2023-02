Är politiska partiet en klippa?

Precis som när det gäller försäljning – om priset verkar för bra för att vara sant, finns det säkert en hake. Om löftena i politiken är överdrivna, omöjliga att genomföra och närmar sig lögner är det samma sak. Alltså behöver vi vara medvetna konsumenter på valdagen liksom i affären. Ställ frågor till både ditt favoritparti och andra partier samt förtroendevalda du har i närheten. Studera valprogram, jämför dem och använd sunt förnuft. Lyssna aktivt på debatter där kandidater får tala till punkt. Gå med i en studiecirkel nära dig eller digitalt via studieförbund och avsluta cirkeln med att bjuda in förtroendevalda till debatt. Allt detta är så mycket enklare via nätet om man så vill.