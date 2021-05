Bergsnäs är bästa platsen för nytt sjukhus

Region Kronobergs inriktningsbeslut att planera för ett nytt sjukhus i Bergsnäs går ingen obemärkt förbi. Satsningen, om regionfullmäktige fattar beslut om investeringen tidigt 2022, kommer att påverka Växjö stads utveckling under lång tid framöver. Vissa konsekvenser i närtid är enkla att förutspå medan andra är svårare. Just nu pågår detaljplaneprocessen och vi står inför det så kallade granskningsskedet. Syftet med planprocessen är att vi ska pröva platsens lämplighet. Miljökonsekvenserna beskrivs i detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning.

Trafik är en av många viktiga frågor som utreds. Vi har tagit fram prognoser för hur trafikutvecklingen ser ut med och utan ett nytt sjukhus i Räppe för att se var i stadens trafiknät som vi får en ökad belastning. Trafikprognoserna är sedan grunden för en så kallad åtgärdsvalsstudie som identifierar åtgärdsbehov i trafikinfrastrukturen i och runt planområdet. Vi kommer att behöva skapa flera tillfartsvägar till sjukhuset. Förslaget är att skapa en ny väg som binder samman Bergsnäsvägen med sjukhustomten via en tunnel under riksväg 23, avsedd främst för kollektivtrafik. För personal, besökare och patienter är den rekommenderade tillfartsvägen via riksväg 23 och Stora Räppevägen.