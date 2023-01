Besparingar inom vården – eller inte?

Nu har besparingskrav gått ut till verksamheterna i sjukvården i Region Kronoberg, totalt ska 67 miljoner sparas in 2023! Detta gäller ju verksamheter som har tvingats spara under många år, så det lär inte finnas någon lyxverksamhet att spara in på utan detta kommer att påverka vården negativt. För att inte tala om personalen som ständigt måste lägga tid och energi på besparingar i stället för utveckling.