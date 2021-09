Blågröna Växjö prioriterar välfärden först

Blågröna Växjö är mycket angelägna om att vi så snart som möjligt ska kunna återuppta alla aktiviteter i takt med att restriktionerna tillåter. Vår förhoppning är att arbetet som inleddes under våren med att öppna upp och återgå till det normala kan fortsätta under hösten.

Blågröna Växjö har under de senaste 8 åren stärkt de ekonomiska resurserna till omsorgen med över 170 miljoner och lagt grunden för en god och nära vård även i framtiden. För 2021 beräknas omsorgsnämnden gå med ett överskott på cirka 50 miljoner kronor, som går att sätta in där det behövs som mest. Det är därför anmärkningsvärt att Socialdemokraterna anser att det saknas pengar till Växjös omsorg. Tack vare ett starkt ledarskap under lång tid kan vi nu göra kraftfulla satsningar för att öppna upp och göra verksamheterna ännu lite bättre.