Brännström svartmålar Sverige

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i snart åtta år varit landets regering. Under dessa år har två stora världsomfattande händelser inträffat som påverkat oss i Sverige. Flyktingströmmen 2015 satte Sverige på prov men vi klarade det, även om vi fortfarande har utmaningar kvar gällande bland annat integration. Covid-19-pandemin 2020 var omskakande och det var många som gjorde uppoffringar. Det är två händelser som har påverkat Sverige på flera plan och som kommer att få konsekvenser för lång tid framöver, men vi hjälptes åt. Vi slöt upp. När vi läser riksdagsledamoten Katarina Brännströms (M) artikel får vi känslan av att hon har gömt sig under en sten under alla dessa år. Hon nämner inte ens dessa händelser i sin artikel när hon svartmålar Sverige på sverigedemokratiskt manér.

Vi har flera stora utmaningar i Sverige, det skriver både Socialdemokraterna och Miljöpartiet under på. Under de 15 senaste åren har många människor flytt till Sverige från krig, svält och katastrof. Många har varit barn. I grunden är det positivt att människor i världen ser Sverige som ett land man vill flytta till, att Sverige är ett land där det är säkert att bo och ett land där ens barn kan få en trygg uppväxt och en bra skolgång. När många människor kommer på kort tid ställs vi inför nya utmaningar.

En majoritet av de människor som har flytt till Sverige under de 15 senaste åren kom under de åtta åren som Moderaterna ledde regeringen. Brännström har suttit i riksdagen under samma tidsperiod och i dag slänger hon sig med hårda ord, hon svartmålar Sverige och hon har hög svansföring. Vi undrar varför hon inte har agerat tidigare? Om hon brinner så mycket för dessa frågor kunde hon krävt en mer stram flyktingpolitik under de åren som hennes parti styrde Sverige, men det gjorde Katarina Brännström aldrig.