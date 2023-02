Centern driver Sverigedemokraternas politik i Växjö kommun

Det som inte framkommer i debattinlägget är att C röstade nej till vårt förslag förra mandatperioden som är exakt detsamma som C nu går fram med. Det man heller inte nämner är att Alliansen för Växjö också har svängt 180 grader i frågan och går fram med samma förslag. C hade lugnt kunnat sitta still i båten och fått igenom sina förslag utan att ingå hemliga avtal med Socialdemokraterna.