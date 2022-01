Covid, konflikter och klimatförändringar – 2022 riskerar att bli ett dystert år för barnen

Under 2021 har den ödesdigra kombinationen av covid, konflikter och klimatförändringar knuffat miljontals barn över gränsen till undernäring – vilket gett oss den största hungerkatastrofen på decennier. 2022 beräknas två miljoner barn under fem år dö av hungerrelaterade orsaker.

Samtidigt lever 200 miljoner barn i världens mest dödliga krigszoner, ännu ett dystert rekord – en ökning med 20 procent från 162 miljoner ett år tidigare. Människo- och barnrättsorganisationer arbetar för att försöka skydda barn från krigets värsta effekter, till exempel genom att få länder att skriva under på Safe Schools Declaration, för att skolor ska vara frizoner i krigsområden.

I många länder ser vi också hur barn utnyttjas av väpnade grupper och dras in i konflikter. Ett ansvar läggs på barnen som tvingats in i omständigheterna. Det handlar bland annat om barn i läger i nordöstra Syrien och barn i Demokratiska republiken Kongo som fråntas sina rättigheter som barn. Ofta är barnen fängslade på obestämd tid och fråntagna sitt medborgarskap. Under 2022 fortsätter arbetet för dessa barn med att försöka frige eller repatriera barnen, och sedan det hårda arbetet med att hjälpa dem återfå det som går av deras barndom.