Dags att öka folkrörelsen i Kronoberg

Enligt en rapport från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE), kan över hälften av alla hjärtinfarkter och en tredjedel av all stroke i Sverige kopplas till levnadsvanor. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan en stor del av all kranskärlssjukdom och stroke förebyggas med förbättrade levnadsvanor, även för den som redan är sjuk.