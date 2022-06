Dags för Musikhjälpen att landa i Växjö

Musikhjälpen bygger på ett stort publikt engagemang från värdstaden och jag vet att intresset från skolor, föreningar, studenter, företag, Växjö & Co och Växjö City är stort. Växjö har tidigare visat hur vi kan mobilisera kring stora evenemang och ge ett professionellt och varmt välkomnande.

Vår del av Småland kan bjuda på en rad intressanta temagäster, ”nattkompisar” och inte minst artister. Kan enbart nämna några nu aktuella namn: John Lundvik, Cassiopeia, Andreas Carlsson, Tone Sekelius, Malou Prytz, Charlotte Perrelli; för att inte tala om alla de internationella och nationella låtskrivare och artister som är kopplade till AMB, Academy of Music and Business i Tingsryd.

2021 sändes Musikhjälpen från torget i Norrköping och under veckan då det gick ut i etern dygnet runt i P3 och SVT Play samlande man in över 54 miljoner kronor. Syftet är att samla in pengar till mänskliga katastrofer. Och aldrig har detta varit angelägnare och aktuellare än nu, med tanke på den oro som finns i vår omvärld.