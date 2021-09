Danmark långt före i att utveckla idrottsanläggningar

Växjö Ridklubb har en omfattande ridskoleverksamhet med runt 300 ridande per vecka. Klubbens anläggning, som ägs av föreningen, har anor tillbaka från 1800-talet då Araby Gård nyttjades för jordbruk. Klubbens anläggning har stora brister och lappas och lagas för att klara säkerheten och gällande lagstiftning. Möjligheten till omklädning är mycket begränsad och det finns få värmeutrymmen, ingen fungerande klubbstuga och tveksamma personallokaler. Även stall och ridhus har stora renoveringsbehov. Verksamheten bedrivs med stort hjärta av engagerade personer som ständigt utmanas av stora anläggningsproblem.

Danmark har under mer än 25 år haft en nationell anläggningsfond, LOA-fonden, som har gjort just det som Boverket, Sveriges kommuner och regioner och Riksidrottsförbundet pekar på saknas i Sverige. Den danska LOA-fonden ger innovationsstöd för att bygga nytt och bygga om idrottsanläggningar som att de blir flexibla och anpassade till nutid och framtid och samtidigt byggt kunskap kring under 25 år hur det ska göras.