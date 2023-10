Debatt: ”Är det någon från styret som frågat medarbetarna varför de lämnar?”

Under hela 2022 var det sex uppsägningar inom hemtjänsten på hela året, bara under de första sju månaderna under 2023 har denna siffra dubblerats. Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en av de enskilt största utmaningarna vi står inför. Ökningen av uppsägningar talar sitt tydliga språk, något i organisationen har fallerat vilket resulterat i att det nu krävs ett ökat arbete för att säkerställa att vi lever upp till vår värdegrund.