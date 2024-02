Debatt: ”Är licensjakt på lodjur verkligen motiverat?”

Lodjuret är det näst minsta och vackraste av våra stora rovdjur: En svensk tiger i litet format! Lodjursstammen i landet har tillväxt under senare år. Djuret har blivit vanligare i södra Sverige där det tidigare var mycket sällsynt. I Kronoberg räknar man idag med 12 familjegrupper eller 65 individer. Ökningen från mycket små tal i början av 2000-talet har föranlett utredning och beslut om licensjakt det vill säga rätten att skjuta ett visst antal djur i ett visst område under begränsad tid. Man vill genomföra licensjakten trots att lodjuret är fridlyst och rödlistat. Länsstyrelsen i Kronoberg har nyligen publicerat ett 22-sidigt dokument där man utförligt redogör för tankarna bakom beslutet.

För att på sikt bevara lodjuret i länet menar man att det räcker med 4 familjegrupper eller 19 individer, alltså ungefär en tredjedel av dagens population. Det skulle i dagsläget innebära avskjutning av 8 lodjur per år.

Länsstyrelsen menar att det är önskvärt att minska populationen inte minst för att bibehålla fortsatt hög acceptans för lodjuret hos befolkningen. Men är en så drastisk nedskärning verkligen motiverad? Statistiken visar 43 anmälda angrepp mot hund, får och get under perioden 2003-2023. Det innebär i medeltal två angrepp per år. Efter 2016 har angreppen blivit något fler med en topp på åtta angrepp 2017.