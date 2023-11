Debatt: ”Att säga upp personalen som arbetat upp överskotten vore fel”

Växjö kommunfullmäktige under ett sammanträde.

I budgeten för 2024 har S-V-MP prognostiserat för ett underskott på 100 miljoner kronor, på en nettokostnad på strax under 6 miljarder i kommunen. I delårsrapporten för 2023 räknar man med ett överskott på 194 miljoner vilket är 169 miljoner bättre än beräknat. En kommunal budget har ett balanskrav på att man ska visa minst 1 procents överskott under en femårsperiod. Vilket Växjö kommun med råge klarat under en längre tid.