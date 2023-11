Debatt: ”Centerpartiets landsbygdsråd är politisk kosmetika”

Innan valet förra året gick Centerpartiet till val på fortsatt alliansstyre i Växjö. Så blev det inte. Anledningen till att C hoppade av var att man inte ville styra med Sverigedemokraterna som så kallade vågmästare. Något som centerpartiet gjort tidigare när jag och Gunnar Elm ledde det borgerliga styret i Växjö. Med stor framgång.

Men en sak vet vi. C ville inrätta ett så kallat landsbygdsråd i kommunen. Alla initierade vet att detta är en politisk kosmetika. I veckan beslutade kommunstyrelsen att inrätta ett sådant råd. Vem vill framstå som om man är emot landsbygden? Beslutet togs i enighet. Men det fiffiga var att majoriteten S, V, MP med stöd av C beslutade att alla partier utom SD skulle få vara med i detta råd. Valresultatet visade att SD var betydligt större än C på landsbygden, för att inte tala om Moderaterna och Socialdemokraterna.