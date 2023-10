Debatt: ”Jag vill inte leva i ett angiverisamhälle”

Jag håller med om personer som dömts och inte har laglig rätt att vistas i Sverige, inte heller ska vara kvar. Men att göra detta till en medborgerlig plikt genom lagstiftning, är under all kritik och har ingenting med liberala värderingar att göra. Att tvinga människor i offentlig anställning som till exempel lärare, sjukvårdspersonal eller andra som har andra uppdrag än att leta efter papperslösa, som har roller som bygger på mänskliga interaktioner och förtroenden, är under all kritik och kan även i vissa fall bryta mot Barnkonventionen.