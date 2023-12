Debatt: ”Kampen mot antisemitismen kräver offensiva åtgärder”

Bilden är tagen under torsdagen den 7 december vid en ceremoni vid Vita Huset i Washington när ljusstaken Chanukah Menorah tändes.

Bilden är tagen under torsdagen den 7 december vid en ceremoni vid Vita Huset i Washington när ljusstaken Chanukah Menorah tändes. Foto: Jacquelyn Martin

Undersökningar och brottsstatistik ger ett sammantaget läge för Sveriges judiska befolkning som hade behövt lysas upp. Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterade nyligen, den 7 december, en rapport om anmälda hatbrott 2022. Den visar att det begås ungefär 9,6 antisemitiska hatbrott per 1000 judar i Sverige, att jämföra med 0,25 per 1000 invånare i Sverige totalt eller ca 0,37 islamofobiska hatbrott per 1000 muslimer i Sverige. Sedan 7 oktober har antalet anmälningar om antisemitiska hatbrott ökat med ungefär 50 procent.