Sverige ligger i världstoppen i grenen stillasittande. Åtta av tio skolbarn uppnår inte Folkhälsomyndighetens rekommendation om en timmes fysisk aktivitet per dag. Och stillasittandet ökar dramatiskt under vinterhalvåret, då många barns aktivitet halveras i jämförelse med sommarhalvåret. De fem skidanläggningarna i Kronoberg bidrar med välmående, hälsa och livsglädje genom att locka till rörelse under den kalla årstiden.