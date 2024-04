Debatt: ”Ta bort omedelbarhetsprincipen”

Den misstänkte har rätt att ta del av en avslutad förundersökning och kan med enkelhet anpassa sitt försvar utifrån det. Vad händer om inget sägs under förhören och man bemöter åtalet först vid huvudförhandlingen? Om man frågar varje försvarsadvokat och tungt kriminell händer ingenting. Genom att inte uttala sig under förhören för att sedan direkt bemöta de punkter som åklagaren lagt fram har den tilltalade större chans att ifrågasätta åtalet i sin helhet. Det är därför försvarsadvokaten, med all rimlighet, vanligtvis råder sin klient att tiga under förhören för att sedan kunna på ett mer tillgjort sätt bemöta bevisningen under huvudförhandlingen. Ett rättssystem är manipulerat och man har hittat ett tillvägagångssätt att komma undan tunga åtal. Det är en katastrof för ett samhälle som vill komma åt sexualbrottsförbrytare och utbredd organiserad brottslighet.