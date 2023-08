Debatt: ”Var finns beslutsunderlaget beträffande simhallsfrågan?”

Ingen kommentar ges om vilka utredningar, protokoll, eller andra underlag som lett fram till Malin Laubers “initierande” av frågan om ny plats för simhallen. Simhallsfrågan har diskuterats under fyra år med stort engagemang från medborgarna, men nu föreslås ett formellt beslut med helt ny inriktning utan att argumenten för denna helomvändning redovisas eller att någon form av utvärdering av den process som pågått presenteras. Det är ju ingen hemlighet att det pågått politiska diskussioner under våren 2023, men är det demokratiskt att enbart redovisa resultatet under en webbsändning från Smålandsposten?