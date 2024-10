Debatt: ”Våra elever äter mer mat och uppskattar den mat de äter”

Det hårda arbete som alla medarbetare gör inom måltidsorganisationen varje dag börjar nu att märkas. Under årets första sex månader ökade livsmedelsinköpen med närmare 12 ton per månad, jämfört med samma period året innan, frukten borträknad. Det motsvarar en ökning med 9 procent eller 30 gram mer mat per elev.