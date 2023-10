Debatt: ”Varför vill man inte veta kostnaderna för Aringsås?”

Vi har full förståelse för att Engaholm varit skickliga i sina förhandlingar med kommunen. Även om det nu officiellt är Allbohus som är motpart så vet vi att kommunalrådet Per Ribacke (S) inte kunnat låta bli att lägga sina fingrar i smeten. Följdriktigt klev också Ribacke upp i fullmäktige och dikterade riktlinjen genom ett avslagsyrkande på min återremiss.

Råmarkspriset på 799,50 kronor per kvadratmeter är betydligt högre än de 68 kronor per kvadratmeter som säljaren fick köpa kvartersmark av kommunen för i området. Att som Ribacke förklarade handlade det inte om råmark eftersom vatten fanns framdraget. En förklaring som drar löjets skimmer över hans kunskaper i denna fråga. Vatten och avlopp finns naturligtvis i Åsenlundsvägen i nära anslutning till det aktuella området men ändå närmare ligger den mark som kommunen sålde för 68 kronor per kvadratmeter. Å andra sidan är det ändå så att dessa ledningar har kommunens skattebetalare och VA-kunder redan betalt en gång.